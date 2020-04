Coronavirus : les soignants s’inspirent de l’armée pour gérer le stress

Les TOP : techniques d’optimisation du potentiel. Voilà les méthodes qu’utilisent certains soignants français en cette période d’épidémie de coronavirus. Des idées imaginées par les militaires il y a quelques années afin de "pouvoir gérer son stress et sa fatigue et donc être autonome pour prendre les bonnes décisions en quelques minutes et sur des terrains souvent extrêmement périlleux", rappelle la journaliste de franceinfo Auberie Perreaut.

Des techniques de respiration ou de méditation

Pour réussir à obtenir un niveau de concentration efficace, les soignants ont choisi d’adapter ces techniques simples mais qui leur permettent d’avoir l’esprit plus clair. "L’idée, c’est de se régénérer, de s’arrêter quelques minutes. Cela peut donc passer par des exercices de respiration, de méditation en déconnectant son cerveau ou bien en prenant du recul pour se féliciter des réussites de la journée pour pouvoir continuer à avancer", explique Auberie Perreaut.

