Coronavirus : les résidents d'Ehpad privés de visite

Coup dur ce matin pour une dame venue rendre visite à sa mère en maison de retraite : les visiteurs sont raccompagnés vers la sortie. Dans un Ehpad de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), on applique la consigne du gouvernement. Visites interdites. "C'est plutôt une bonne décision, car ça permet de protéger les personnes qui sont les plus fragilisées. Je leur fais confiance", explique Françoise Thiebault, la fille d'une résidente. "On peut communiquer par téléphone, et c'est le principal", se rassure Claude Kerviel, un résident de l'Ehpad.

"Situation d'isolement"

Et il n'y a pas que les familles qui ne peuvent plus rentrer. L'interdiction concerne aussi les intervenants extérieurs qui gèrent les animations. Pascal Champvert, directeur de la résidence de l'Abbaye s'inquiète pour le moral des résidents : "Nous sommes au quotidien en sous-effectif, donc si en plus les familles ne peuvent plus venir, vous voyez bien la situation d'isolement dans laquelle vont se trouver beaucoup des résidents".

