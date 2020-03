Coronavirus : visites suspendues dans les Ehpad, fermetures des écoles en Corse... Le point sur les mesures prises contre l'épidémie

Le dernier bilan fait état de 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès, soit 15 de plus en 24 heures.

"Le virus ce soir circule de plus en plus activement dans des territoires de plus en plus nombreux", a averti mercredi 11 mars le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans son point presse quotidien sur l'évolution du coronavirus Covid-19 en France.

Le dernier bilan fait état de 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès, soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

Un nouveau foyer a notamment été détecté dans l'agglomération de Montpellier, où les crèches et les établissements scolaires de 16 communes de l'est de la ville vont être fermés, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Par ailleurs, tous les établissements scolaires de Corse seront fermés jusqu'au 29 mars pour limiter la propagation du virus qui touche 51 personnes sur l'île. Franceinfo fait le point sur le bilan de la journée et les dernières mesures prises par le gouvernement.

Quinze nouveaux décès, 2 281 cas au total

La France a enregistré quinze nouveaux décès dus au coronavirus, portant le bilan total à 48 morts sur 2 281 cas confirmés depuis fin janvier, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Près de 500 nouveaux cas ont été enregistrés par rapport au précédent bilan, a-t-il précisé. Quelques 105 personnes sont en réanimation.

Olivier Véran a en outre annoncé que deux zones étaient désormais considérées comme des foyers de contamination, la Corse et 19 communes proches de Montpellier (Hérault) et que les établissements scolaires y seraient fermés pour 14 jours.

Emmanuel Macron fera une déclaration télévisée jeudi

Emmanuel Macron fera jeudi à 20 heures une déclaration télévisée sur le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi l'Elysée, la première allocution solennelle du chef de l'Etat depuis le début de la crise.

"Il est important d'avoir la parole du président dans une crise sanitaire inédite pour notre pays et aux conséquences économiques inédites qui nous rappellent celles de la crise financière de 2008", a précisé la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat s'exprimera trois jours avant le premier tour des élections municipales, dimanche, sur fond de craintes d'une baisse de la participation en raison de la crise du coronavirus.

Suspension des visites dans les EHPAD

Le gouvernement a décidé de suspendre l'intégralité des visites de personnes extérieures dans les établissements d'hébergement des personnes âgées (EHPAD).

A compter de mercredi, "l'intégralité des visites de personnes extérieures à l'établissement est suspendue dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les unités de soins de longue durée (USLD)", situées dans les hôpitaux. Dans les résidences autonomie, les visites sont fortement déconseillées.

Toutefois, des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d'établissement, en lien avec l'agence régionale de santé et la préfecture, est-il précisé. Cette mesure, "exceptionnelle, sera levée dès que la situation le permettra", a ajouté le gouvernement, qui avait déjà réduit ces dernières semaines "au strict nécessaire" les visites aux personnes âgées.