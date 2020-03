Coronavirus : les pompiers réclament des masques de protection à l'Etat

Plusieurs professions en première ligne face à la pandémie (médecins, infirmiers, pharmaciens...) ont fait état ces derniers jours de pénuries de masques, indispensables selon eux à leurs personnels pour éviter la propagation du virus au contact des patients ou clients.

L'Etat doit rendre un "arbitrage clair" pour garantir l'approvisionnement en masques de protection des pompiers et autres professions "en première ligne" face au coronavirus. Faute de quoi ils ne pourront poursuivre leurs missions, a prévenu, vendredi 20 mars, la fédération des pompiers.

"Les 250 000 sapeurs-pompiers sont directement exposés et impactés par la pénurie de masques" de protection, prévient la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Une pénurie "d'autant plus problématique" pour les pompiers que 84% de leurs interventions (une toutes les 7 secondes en moyenne) concernent "du secours d'urgence aux personnes", rappelle la FNSPF.

Une situation qui nourrit une "colère grandissante"

"Dans les prochains jours", des casernes seront "en rupture de masques chirurgicaux et FFP2", et les missions des pompiers "seront alors irréalisables" alors que leur mobilisation sur le terrain est "maximale", souligne la FNSPF. Cette situation nourrit une "colère grandissante de l'ensemble des professionnels au contact proche des malades", et "il est aujourd'hui urgent d'agir pour celles et ceux qui agissent".

La FNSPF appelle donc l'Etat à rendre "un arbitrage clair" et "sans équivoque" pour garantir la dotation en masques des "services et acteurs prioritaires" de la lutte contre l'épidémie. "Partout en France, les sapeurs-pompiers prennent en charge des personnes atteintes par le Covid-19, participent aux transports interhospitaliers par voie héliportée, appuient et soulagent les centres de réception d'appels du Samu", rappelle-t-elle. Elle réclame en outre, "face à l'urgence sanitaire", que l'Etat donne "aux préfets les capacités d'initiative locale" pour approvisionner "l'ensemble de l'approvisionnement des services de secours, de santé et de sécurité".