Coronavirus : les marchés s'adaptent

L'opération ne prend que quelques secondes. Chaque client a son pseudonyme et sa commande qui l'attend. A Nantes (Loire-Atlantique), sur un marché, la commande est payée sans même sortir de voiture. "Cela permet aux commerçants de travailler et on peut faire continuer à tourner l'économie", explique un client.

Un drive gratuit pour les clients

Ce drive improvisé sur le marché de Nantes fonctionne depuis samedi 21 mars. Il attire une dizaine de clients par heure. Victimes de leur succès, les commerçants ont tendance à s'y perdre. Devant le marché, les clients sont filtrés. Les Nantais semblent respecter à la lettre le confinement. Les commerçants du marché ne veulent pas perdre leur clientèle au profit de la grande distribution. L'association des commerçants paie un salarié 150 euros par jour pour le service. Pour le moment, le drive est totalement gratuit pour les clients.







