Coronavirus : les joggers toujours aussi nombreux dehors malgré le confinement

Lors de sa deuxième allocution télévisée, Emmanuel Macron avait annoncé des mesures plus contraignantes pour les Français avec un confinement de la population. Mais, lors de son discours, il avait précisé qu'il était toujours possible de faire du sport sous certaines conditions. Depuis la mise en place du confinement, les joggers sont toujours aussi nombreux dehors, profitant de cette liberté peu claire.



" Je pense que l'exercice physique est très important"

C'était encore le cas tôt dans la matinée vendredi 20 mars à Paris. "Je suis à la maison, toute la journée, je suis en télétravail. Je cours régulièrement et cela fait du bien de courir et de se défouler", témoigne notamment l'un d'eux sur les quais de Seine. "J'ai l'impression de faire du bien. D'abord je m'aère quand il y a personne. Je pense que l'exercice physique est très important. Il y a vraiment très peu de monde. Et d'ici une heure il faut que je sois chez moi", assure un autre jogger. Une liberté qui pourrait être supprimée dans les prochains jours. Emmanuel Macron tient un nouveau conseil de défense vendredi, des mesures plus restrictives pourraient être annoncées.