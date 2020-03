Coronavirus : les jeunes aussi touchés par l'épidémie

Aux États-Unis, l'un des premiers cas de Covid-19 détectés ne rentre pas vraiment dans les cases. Jusque-là, c'était l'idée qui était développée depuis le début de l'épidémie : le nouveau coronavirus ne toucherait que les seniors. Or, dans l'État du New Jersey, au sud de New York, un homme de 32 ans a été hospitalisé. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu'il n'avait pourtant aucun problème de santé.

Peu de risque de décès avant 50 ans

Sa vidéo a été vue plusieurs centaines de milliers de fois, et beaucoup se sont interrogés sur la possibilité d'être lourdement malade, bien que jeune et en bonne santé. En France, quelques cas similaires ont été recensés. En Italie, le taux de mortalité des 30-39 ans est de 0,1%, contre 2,7% pour les 60-69 ans. Des tendances qui se vérifient aussi avec les données chinoises. Mais si les moins de 50 ans ont moins de risque de mourir de la maladie, Santé publique France a tout de même indiqué que le 10 mars, 35% des personnes en réanimation avaient moins de 65 ans.