Coronavirus : les Français jugent les médias

Comment les Français jugent-ils le traitement médiatique de la crise sanitaire ? L'institut Viavoice a réalisé un sondage pour France Télévisions. "Premier constat : 60% des personnes interrogées estiment que les médias parlent trop de la pandémie. Pendant la crise, les médias ont essayé d'être plus proches des citoyens et cette démarche est plutôt saluée par le public, puisqu'elle est jugée 'nécessaire' et 'intéressante' par 51% des sondés", détaille Lise Vogel, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo, samedi 26 septembre.

Le traitement de l'information jugé anxiogène

"La vérification des informations par les journalistes est également saluée. 78% des Français la jugent 'nécessaire' et 'utile'. Ce qui a déplu aux Français, c'est le traitement de l'information, jugé 'anxiogène', 'excessif' et 'catastrophiste' par une majorité. Dans cette lignée, ils sont 75% à estimer que les médias ont alimenté la peur du virus et ont même utilisé cette peur pour faire de l'audience", ajoute la journaliste.

