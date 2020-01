Coronavirus : les Français de Wuhan rapatriés

Le rendez-vous était donné au consulat de France de Wuhan (Chine). Plus de 200 Français expatriés dans le pays sont montés à bord de six bus pour prendre la direction de l'aéroport jeudi 30 janvier. "On a un peu l'impression de laisser tomber ceux qui doivent rester", confie un Français interrogé. La plupart attendent néanmoins ce moment depuis bien longtemps. Sur une autoroute déserte, les bus se dirigent vers l'aéroport de Wuhan avant les dernières vérifications sanitaires. Ensuite, les médecins du Samu venus de France examinent les passagers un par un.

Logés dans les Bouches-du-Rhône

Après douze heures de vol, l'avion va atterrir dans les Bouches-du-Rhône. Une partie des 200 rapatriés français sera placée en quarantaine dans un club de vacances de Carry-le-Rouet, entre Marseille et Aix-en-Provence. Le lieu fermé a été réquisitionné pour l'occasion. Ils devront y rester pendant quatorze jours.

Le JT

Les autres sujets du JT