Coronavirus : les commandes de masques affluent

Dans la Loire, un fabricant de masques pour professionnels croule sous les commandes. Depuis quelques jours, les machines tournent à plein régime. "Dans l'atelier, on est en pleine effervescence, puisqu'on est sur une demande de près de 50 fois la demande habituelle à cette période de l'année", explique Nicolas Brillat directeur de l'exploitation. Habituellement, la Chine est le principal fabricant de masques à usage unique. Mais pour cause de quarantaine, certaines usines sont à l'arrêt.

"On cherche 50 personnes, soit 2,5 fois l'effectif actuel"

La PME française cherche donc à recruter pour pouvoir produire jour et nuit. "On est entre 15 et 20 selon les périodes, et effectivement on cherche 50 personnes soit 2,5 fois l'effectif actuel", indique Nicolas Brillat. C'est le premier jour de travail pour un nouvel embauché. En formation dans un premier temps, il devrait ensuite intégrer l'équipe en contrat à durée déterminée.

