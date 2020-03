Coronavirus : les cliniques et hôpitaux se préparent face au pic de l'épidémie

Le dixième patient atteint du Covid-19 arrive dans une clinique privée de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il a été transféré depuis les urgences d'un hôpital francilien, il est pris en charge par les infirmières de différents services de la clinique. L'une d'elles explique : "On a été réquisitionnées, donc, on sait qu'on va être appelées à monter dans ce genre de service à donner des coups de main, à changer nos horaires, à venir travailler ou pas." Une autre abonde : "Il y a sans doute besoin des bonnes âmes et on a besoin d'être solidaires ensemble. Je me suis proposée auprès des cadres pour venir travailler aujourd'hui."

Prévoir au maximum

Le pic de l'épidémie est prévu pour dans quatre à sept jours. L'établissement se prépare à recevoir de nombreux malades, alors toute l'organisation des soins a été repensée pour pouvoir faire face le moment venu. C'est ce qu'explique le professeur Pierre Squara : "On a 16 lits de réanimation lourde qui étaient dédiés à la cardiologie et qui sont transformés en réa Covid". Les malades moins sévères sont eux accueillis dans l'unité de soins intensifs.