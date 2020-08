Coronavirus : l’épidémie repart, 17 nouveaux clusters en 24 heures

3 310 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures, ce qui fait plus de 215 000 personnes contaminés en France, samedi 15 août, selon Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 4 857, dont 376 en réanimation. Ils étaient 4 828 vendredi. 17 foyers de contaminations en plus sont apparus en 24 heures, notamment en Mayenne, Haute-Garonne et en région parisienne. C’est cela qui inquiète surtout les autorités.

Forte hausse en Ile-de-France

En Ile-de-France, le nombre de nouveaux malades a fortement augmenté. Dans le Val-d’Oise, il est passé de huit personnes malades pour 100 000 habitants mi-juillet à 21 mi-août. Enfin, le taux de positivité aux tests a légèrement augmenté à l’échelle nationale, passant de 2,4% à 2,6%. 30 409 personnes sont décédées du coronavirus en France.