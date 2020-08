Coronavirus : l’épidémie en expansion en France

Cette carte a été éditée par le ministère de la Santé. On compte notamment Paris, les départements de petite couronne, la Haute-Garonne, la Gironde ou encore le Vaucluse. Il faut y ajouter la Guadeloupe et la Martinique. Des zones où le virus circule avec plus de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine. C’est ce que l’on appelle le taux d’incidence, basé sur les tests et il y a des pointes jusqu’à 140 dans le département des Bouches-du-Rhône.

Restrictions à Marseille

Dans ces secteurs, les préfets vont avoir des pouvoirs renforcés. On peut craindre des restrictions en termes de circulation. D’ores et déjà à Marseille (Bouches-du-Rhône), les commerces, restaurants et bars, sont fermés de 23 heures à 6 heures du matin. En tout cas, il y a une certitude : il n’y aura aucune dérogation pour les manifestations de plus de 5 000 personnes dans ces départements.

