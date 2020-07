Coronavirus : le témoignage fort d’une infirmière ayant participé à l’opération Résilience

Charline pourra dire qu’elle a joué un rôle important dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France. Cette infirmière a exercé dans l’hôpital de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin) dans le cadre de l’opération Résilience. "Tout s’enchaîne très vite. J’entends les hélicoptères, j’entends qu’il y a encore des patients qui arrivent, j’entends qu’il y a encore de la demande. C’est assez inédit", se remémore-t-elle.

"Je n’ai pas ressenti de peur"

Muni d’un équipement de la tête au pied pour ne pas être elle-même contaminée, Charline s’est alors appliquée à venir en aide aux patients sans trop se soucier des risques qu’elle prenait en étant quotidiennement au contact du virus. "Je n’ai pas ressenti de peur. Plus une envie de vraiment me donner à 100% pour aider ces personnes qui avaient besoin de soins", assure-t-elle. Les premiers mots avec un patient qui se réveillait et lui répondait restait un moment de satisfaction majeur pour elle.

