Coronavirus : le SNES-FSU appelle les enseignants à faire du télétravail et à rester chez eux

Jean-Michel Blanquer "a tenu un discours extrêmement ambigu" sur la présence des enseignants dans les établissements, selon Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES-FSU, après les propos du ministre de l'Education nationale.

"Pour le SNES-FSU, ce que nous disons aux collègues c'est : ne vous rendez pas dans vos établissements, faites du télétravail", a déclaré dimanche 15 mars sur franceinfo Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES-FSU, syndicat national des enseignants du second degré (collèges et lycées).

Frédérique Rolet attend "une gestion de la crise un peu plus raisonnée, un peu plus anticipée, et qu'il n'y ait pas d'aller-retour dans les consignes mais un discours clair du ministre". Les enseignants sont "beaucoup moins confiants que le ministre."

Le ministre "a tenu un discours extrêmement ambigu"

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, était l'invité de franceinfo ce dimanche matin. "Il vient faire une démonstration assez éclatante de ce qui ne faut pas faire quand on est prof. C'est-à-dire avoir un discours confus, contradictoire, depuis vendredi il dit absolument tout et son contraire", a réagi Frédérique Rolet. "Il a tenu un discours extrêmement ambigu" sur la présence des enseignants dans les établissements.

Les conseils de classes peuvent se tenir en visioconférence, a déclaré le ministre ce dimanche matin. "Là encore, je ne suis pas sûre que cela soit possible de le faire systématiquement. Il y a aussi d'autres dispositifs. Il peut y avoir un contact téléphonique entre la direction et le personnel."