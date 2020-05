Coronavirus : le secteur culturel dans l'attente d'une réponse du gouvernement

Il répète sans cesse sur sa contrebasse dans son appartement sans savoir quand il pourra remonter sur scène. Christophe Devillers accompagne habituellement la chanteuse Juliette, mais depuis le début du confinement, il a vu toutes ses dates se faire annuler. "Je n'aurai pas mes heures pour la première fois depuis des années", assure le musicien.



Un statut particulier

Le statut d'intermittent du spectacle est très particulier. Il faut justifier de 507 heures de travail par an pour prétendre aux allocations chômage. Depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des cinémas, théâtres et musées, c'est tout un secteur qui est à l'arrêt. La culture représente plus de 600 000 emplois en France, un poids lourd de l'économie. Elle représente 2,2% du PIB, soit sept fois plus que l'industrie automobile. Une aide d'urgence de 22 millions d'euros a déjà été débloquée par le gouvernement.

