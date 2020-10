Coronavirus : le Salon de l'agriculture 2021 annulé

Le Salon de l’agriculture est annulé quatre mois avant de se tenir à cause de la pandémie de Covid-19. "C’est un grand rendez-vous entre l’agriculture français et les Français. Il pouvait rassembler 650 000 personnes sur la semaine. C’est une mesure de précaution qu’il fallait prendre. On est dans la prudence. Tous les salons régionaux sont annulés les uns après les autres", explique Etienne Gangneron, vide-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole.

"Les concours agricoles décentralisés"

"Les organisateurs du salon essaient de réfléchir à la manière de maintenir les concours agricoles qui seraient décentralisés", précise l'éleveur. "Ils cherchent à garder un événement à Paris qui permettrait de monter qu’il y a un vrai sujet lié au Covid-19 qui est celui de la souveraineté alimentaire. Les agriculteurs ont été au rendez-vous pour nourrir les consommateurs durant le confinement", souligne Etienne Gangneron.











Le JT

Les autres sujets du JT