Coronavirus : 57 morts en 24 heures en France, le nombre de patients en réanimation continue de diminuer

Un total de 682 patients se trouvent actuellement en réanimation, soit 19 de moins que lundi, annonce la direction générale de la santé, mardi 23 juin.

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France s'élève désormais à 29 720 morts. La direction générale de la santé annonce mardi 23 juin, dans son nouveau point actualisé sur la situation sanitaire, avoir enregistré 57 nouveaux décès en 24 heures. Dans le détail, le bilan affiche 19 232 décès à l'hôpital (+26 par rapport à la veille) et 10488 au sein des Ehpad (+31 par rapport au bilan donné la semaine précédente). Le virus continue à circuler sur le territoire, assure la DGS, qui dénombre 269 cas groupés, ou "clusters" depuis le 9 mai, "dont 7 nouveaux, soit 89 en cours d’investigation."

19 patients de moins en réanimation

Le nombre de personnes en réanimation pour une infection au coronavirus continue de baisser : on en compte 682 mardi soir, dont 32 en Outre-mer. Cela représente un total de 19 de moins que la veille. On dénombre en tout 9 491 patients hospitalisés à cause de l'épidémie de coronavirus (- 202 en 24 heures). Depuis le début de l’épidémie, 104 073 personnes ont été hospitalisées, dont 18 313 en réanimation.

Enfin, 74 871 personnes sont rentrées à domicile, sans compter toutes les personnes guéries à domicile ou qui ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient porteuses du virus.