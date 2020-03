Coronavirus : le monde se barricade

Partout sur la planète, les scènes sont les mêmes face à l'épidémie de coronavirus. Au Maroc, l'aéroport d'Agadir a été entièrement désinfecté par mesure de précaution. Le Maroc a choisi de renforcer ses contrôles aux frontières et de supprimer toutes les liaisons aériennes vers la France notamment. Le vol d'une Française enceinte de cinq mois vient d'être annulé. En Europe, la lutte contre le coronavirus s'accélère.

Les pays ferment leurs frontières

En République Tchèque, toutes les crèches ont été fermées puis désinfectées. Sur le Vieux continent, plusieurs pays ont choisi de fermer totalement leurs frontières, comme la Pologne, le Danemark, la Slovénie, Chypre, la République Tchèque et l'Ukraine. En Espagne, la situation a pris un tournant politique en Catalogne. La communauté autonome souhaite fermer tous ses accès et interpelle Madrid. En Amérique du Sud, la Colombie et l'Uruguay ont fermé leurs frontières.





Le JT

Les autres sujets du JT