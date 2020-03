Coronavirus : l'épidémie a fait 18 morts supplémentaires en France vendredi

Le nouveau bilan annoncé vendredi soir par le ministre de la Santé fait état, au total, de 79 morts liés au virus dans le pays. Près de 800 nouveaux cas ont été recensés.

En France, alors que les mesures de restriction se font de plus en plus drastiques, l'épidémie de coronavirus Covid-19 continue sa progression. Le ministre de la Santé Olivie Véran a annoncé, vendredi 13 mars dans la soirée, la mort de 18 malades supplémentaires par rapport au précédent bilan de jeudi soir. Ce qui porte le bilan total de l'épidémie en France à 79 morts.

Le ministre a également annoncé que 785 nouveaux cas de personnes contaminées avaient été détectés dans la journée, portant le nombre total de malades connus à 3 661. Parmi eux, 154 patients se trouvaient "toujours dans un état grave" vendredi soir, a-t-il ajouté.

A l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a contaminé plus de 141 000 personnes, dans au moins 124 pays et territoires dans le monde, et tué plus de 5 300 malades.