Coronavirus : le ministère de la Santé publie une liste de 23 tests sérologiques jugés fiables

C'est un outil qui était très attendu par les professionnels et par les collectivités locales qui ont déjà massivement commandé des tests.

C'est une question que vous nous posez régulièrement dans le live de franceinfo : comment puis-je savoir ce que vaut vraiment le test sérologique que je m'apprête à faire ? Le ministère de la Santé a publié sur son site, jeudi 21 mai, la liste des tests sérologiques qui ont été jugés fiables par le Centre national de référence. Il vous suffit de cliquer sur les onglets "sérologie automatisée" et "tests rapides". Ces tests réalisés en laboratoires de biologie à partir d'une prise de sang ou d'une goutte de sang permettent de savoir si une personne a été contaminée par le coronavirus.

C'est une liste qui était très attendue, notamment par ceux qui ont passé un test dernièrement et par ceux qui doivent s'y soumettre prochainement. Mais aussi par les professionnels, et les collectivités locales qui ont déjà massivement commandé des tests pour certaines. Si le vôtre n'est pas dans la liste, deux options : soit l'évaluation n'est pas finie (il en reste en cours) soit elle est négative.

Capture d'écran de l'outil mis en place pour juger la fiabilité des tests sérologiques. (MINISTERE DE LA SANTE)

Sur la trentaine de tests examinés, seuls vingt-trois sont finalement homologués par les autorités de santé. Sept sont dits Elisa, c'est-à-dire qu'à partir d'une prise de sang, ils permettent en quelques heures de savoir si vous avez développé des anticorps. Seize sont des tests rapides, avec un résultat en quelques minutes.

Des tests remboursés par la Sécurité sociale

Ces tests homologués pourront être prescrits par des médecins et seront désormais remboursés par la Sécurité sociale. Ils le seront également pour les personnels soignants dès la semaine prochaine. Le gouvernement doit encore clarifier qui d'autre pourra en bénéficier. La Haute autorité de santé recommande qu'ils soient destinés aux Français ayant eu des symptômes ces dernières semaines et qui n'avaient pas fait de tests de dépistage et aux personnes sans symptômes mais qui travaillent dans des Ehpad ou des lieux d'hébergement fermés, comme les casernes. Cette liste va surtout permettre de réglementer le "marché des tests sérologiques". Depuis plusieurs jours, de nombreux Français se sont en effet rués dans les laboratoires de biologie pour effectuer ces tests, dont le prix varie entre 30 euros et 60 euros.