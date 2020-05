DIRECT. Déconfinement : les Français soufflent à l'occasion du pont de l'Ascension, la date du second tour des municipales connue ce vendredi

Ce qu'il faut savoir

Embouteillages sur les chemins de randonnée, parcs pris d'assaut... La tentation est grande de vouloir profiter du soleil, à l'occasion du long pont de l'Ascension. Parallèlement, au moment où les Français soufflent un peu, le gouvernement s'apprête, vendredi 22 mai, à dire s'il organise ou non un second tour des municipales fin juin. Suivez notre direct.

On connaîtra aujourd'hui la date du second tour des municipales. Selon nos informations, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner annonceront dans la journée de vendredi la décision du gouvernement concernant l'organisation du second tour des élections municipales. L'hypothèse la plus vraisemblable est la date du 28 juin.

Sites pris d'assaut... au point de fermer. En Méditerranée notamment, plages et plans d'eau ont continué à rouvrir, le plus souvent en "mode dynamique" : pas question de s'asseoir ou de faire des châteaux de sable, encore moins de s'allonger pour bronzer. En Occitanie, des dizaines de lacs et plans d'eau, notamment dans le massif pyrénéen, ont été rouverts au public pour la promenade, la pêche et quelques activités nautiques. Baignade et pique-nique restent interdits, comme les groupes de plus de 10 personnes. A l'inverse, certains sites ont dû être fermés à la hâte pour non-respect des règles sanitaires, comme les routes d'accès aux randonnées dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes.

L'épidémie poursuit son ralentissement en France. Le pays compte 28 215 morts du coronavirus, soit 83 de plus que la veille, selon le dernier bilan de la direction générale de la santé publié jeudi 21 mai. "L'épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. En ce long week-end, nous devons redoubler de vigilance et respecter l’ensemble des mesures barrières, notamment le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d'un mètre ne peut être respectée", commente la DGS dans son communiqué.