Coronavirus : le masque obligatoire se généralise en Allemagne

La capitale, Berlin, va imposer dès le 27 avril le port du masque dans les transports en commun. D'autres Landër suivent également cette voie.

Le port du masque pour limiter la propagation du coronavirus au moment du déconfinement progressif se généralise dans une majorité des Länder, les Etats régionaux allemands, dont celui de la capitale. La ville de Berlin va imposer à partir du 27 avril les masques dans les transports en commun face à l'épidémie, a ainsi annoncé mardi 21 avril le maire, Michael Müller.

>> Retrouvez les dernières informations sur le coronavirus dans notre direct

Le port de ce masque sera "obligatoire" car dans les transports en commun, "il n'est pas possible de garantir une distance de plusieurs mètres entre chaque personne", a-t-il justifié. Dix Landër sur seize, avec une population totale de près de 49 millions de personnes, ont annoncé de telles obligations pour limiter la propagation du virus, et certaines sont déjà en vigueur. Les masques y sont obligatoires dans les transports en commun et parfois également dans les commerces.

Une épidémie "sous contrôle et gérable"

La Saxe (4 millions d'habitants) est la première région à avoir imposé dès lundi les protections dans les transports et les magasins, quand les premiers commerces ont rouvert. En Bavière (13 millions d'habitants), le plus grand Etat allemand en superficie, le masque sera obligatoire à partir de la semaine prochaine.

L'Etat le plus peuplé, celui du Rhénanie-du-Nord-Westphalie (18 millions d'habitants), situé dans l'ouest du pays, en reste pour l'instant à "recommander fortement" l'utilisation de protections. C'est également la position du gouvernement fédéral, qui, fédéralisme oblige, ne peut imposer par lui-même de telles restrictions. Mais sa position pourrait changer dans les prochains jours.

Avec plus de 143 000 cas officiellement recensés pour environ 4 600 décès, la pandémie est "sous contrôle et gérable" en Allemagne, selon les termes du ministre de la Santé. "Nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge", a toutefois averti la chancelière Angela Merkel, en mettant en garde la population contre une résurgence du virus.