Coronavirus : le masque obligatoire à l'extérieur dans certaines communes

Plusieurs communes ont décidé d'aller plus loin concernant la question du masque obligatoire. À Abbeville (Somme), il est également obligatoire en extérieur. C'est le cas notamment à la foire de La Madeleine. Une amende de 38 euros pourra sanctionner d'amende pour les récalcitrants. Mais cette municipalité n'est pas la seule à avoir pris une telle mesure. Partout, en France, les arrêtés se multiplient. À Annecy (Haute-Savoie), pour faire son marché dans la rue, le visage doit être couvert. La police municipale veille. Heureusement, pour les étourdis, des masques sont disponibles à l'entrée du marché. Et les commerçants se plient volontiers à cette obligation dans le risque d'un nouveau confinement. "Chacun doit y mettre du sien pour éviter de retourner dans ce qu'on a connu", insiste l'un d'entre eux.

Décision plus ou moins bien acceptée

À Troyes (Aube), un panneau a également fait son apparition à l'entrée des jardins. Une décision plus ou moins bien acceptée. "Je trouve que dehors, on n'a pas besoin de masque. On n'est pas confinés dans une pièce, on est à l'extérieur", explique à France 3 une habitante. Si en France, ces mesures sont prises localement, la Belgique a elle pris la décision d'obliger le port du masque à l'extérieur dans toutes les zones très fréquentées.