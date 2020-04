Coronavirus : le gouvernement débloque 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux plus modestes

La somme doit venir "soutenir les associations et répondre en urgence à des territoires en souffrance", a annoncé la secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre la pauvreté.

Un geste supplémentaire. Le gouvernement a annoncé, jeudi 22 avril, débloquer 39 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire aux plus modestes, touchés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement. Ces 39 millions d'euros "viendront soutenir les associations et répondre en urgence à des territoires en souffrance", a déclaré lors d'une conférence de presse Christelle Dubos, secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre la pauvreté.

>> Coronavirus : les dernières informations sur la pandémie dans notre direct

Ce montant équivaut à un tiers du budget annuel habituellement alloué par l'Etat aux associations au titre de l'aide alimentaire. Depuis le début du confinement, 65 millions d'euros ont déjà été mobilisés par le gouvernement dans des dispositifs d'aide aux sans-abri, pour lesquels 10 600 places supplémentaires en hôtel ont au total été mobilisées.

Cette nouvelle enveloppe de 39 millions d'euros vise cette fois plus particulièrement les foyers modestes, victimes d'une chute de leur activité et de leurs revenus en raison de la crise sanitaire. Une première tranche de 25 millions sera distribuée aux associations chargées de l'aide alimentaire qui ont constaté, ces dernières semaines, une hausse de la demande à laquelle elles ont parfois du mal à faire face.

Des chèques d'urgence alimentaire

Ces 25 millions "financeront des achats de denrées, centralisés par l'Etat et pour le compte des associations. Ils permettront aussi l'achat direct de denrées alimentaires par les associations", a précisé Christelle Dubos. En parallèle, 14 millions d'euros seront distribués sous forme de chèques d'urgence alimentaire, dans les territoires en difficultés en métropole et dans les Outremers.

Confiés aux préfectures, ces chèques seront distribués par les Centres communaux d'action sociale (CCAS), pour un équivalent de 105 euros par foyer identifié. "Dès demain, les territoires concernés recevront ces premiers chèques d'urgence alimentaire", a assuré Christelle Dubos.

En Seine-Saint-Denis, un des départements français les plus pauvres, l'aide d'urgence alimentaire représentera 2,6 millions d'euros et bénéficiera à 25 000 foyers. Au total, 2,9 millions de chèques seront distribués. Ils seront utilisables dans les supermarchés et permettront l'achat de produits de première nécessité.