Coronavirus : le football français menacé

Le football français n’échappe pas à l’épidémie de coronavirus qui frappe tout le pays. Plusieurs cas de contamination au virus ont été détectés ces derniers jours. "C’est à Strasbourg (Bas-Rhin) que les derniers cas ont été révélés : 4 nouveaux cas annoncés par le club alsacien mardi, ça fait 9 au total depuis le match amical contre Montpellier (Hérault) du 28 juillet", précise le journaliste Nicolas Carvalho.

Des disparités entre les clubs

La reprise du championnat de France de football s’annonce très difficile. Pour cause, chaque club n’aura pas le même niveau de préparation en fonction de la région où ils sont situés, si elle est fortement touchée ou non par le virus. À l’image de l’isolement de certains cas, la plupart des mesures sanitaires locales sont décidées par les agences régionales de santé. Plusieurs clubs craignent que certaines soient plus sévères, plus strictes que d’autres. Cela créerait des disparités entre les équipes avant même que le championnat ne démarre.

