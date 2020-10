Coronavirus : le bilan du couvre-feu en Guyane

Le couvre-feu a été efficace en Guyane, notamment pour éviter la formation de clusters et les rassemblements festifs au cours de la nuit. Dans l'ensemble, la mesure a été bien acceptée par les habitants. La préfecture s’est adaptée. Il y a eu des couvre-feux ciblés au début. Au moment du pic, en juin et juillet, des couvre-feux démarraient à 17 heures pour durer jusqu’à 5 heures du matin et même durant tout le week-end.

Cinq malades en réanimation

Ensuite, les autorités ont organisé un assouplissement progressif. Le couvre-feu débutait à 20 heures, 22 heures puis minuit actuellement. Désormais, les voyants sont au vert. La semaine dernière, il y avait en Guyane un taux d’incidence de 57 pour 100 000 habitants avec cinq patients placés en réanimation.





