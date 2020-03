Coronavirus : le 20 Heures répond à vos questions

Si je suis allergique au paracétamol, que prendre alors en cas de fièvre ? "Rien, il faut suivre les mesures qu'on prenait autrefois, ne pas trop se couvrir. La fièvre est quelque chose de sain, si on ne dépasse pas 39 degrés ce n'est pas trop grave", explique Damien Mascret. Peut-on désinfecter les surfaces avec du vinaigre ? "C'est efficace, le vinaigre blanc va détruire la couche graisseuse autour des virus", avance le médecin.

Quand une personne n'est plus contagieuse ?

Une personne qui n'a plus de symptômes, combien de temps va-t-elle rester contagieuse ? "Difficile à dire mais après 12 à 14 jours, on peut dire qu'elle n'est plus à risque", pense le médecin. Un cas particulier aussi : J'ai eu un pneumothorax il y a un an, suis-je une personne à risque ? "On ne peut pas faire du diagnostic individuel. Mais la liste des personnes fragiles a été définie. Des pathologies brèves ne conditionnent pas une fragilité (…) mais avec un traitement chronique, il peut y avoir des interactions", dit Damien Mascret.

