Coronavirus : l’appel à l’aide d’un directeur d’Ehpad

À Sillingy (Haute-Savoie), l’un des premiers foyers français, le directeur d’une structure où 14 résidents sont décédés tire la sonnette d’alarme. Cet établissement est l’un des plus touchés par l’épidémie de Covid-19, depuis les premiers cas en mars. Près d’un pensionnaire sur cinq est décédé, et la moitié des employeurs sont en arrêt maladie. Le directeur, Eric Lacoudre, lance un appel à l’aide : "Si on n’a pas une aide forte extérieure, l’établissement est à genoux."

Un manque de personnel soignant

Le directeur poursuit : "Il nous manque du personnel soignant pour pouvoir consacrer du temps à l’acte de soin, il nous manque du personnel de nettoyage pour pouvoir lutter contre le virus par le bionettoyage et il nous manque tout le personnel pour veiller au bien-être des résidents en phase de confinement." La santé et la survie des pensionnaires sont en jeu, et dépendent de ces recrutements.

