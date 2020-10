Coronavirus : "Laissez les Français faire du sport !"

En raison de la progression de l'épidémie, gymnases, salles de sport et piscines sont condamnés dans les zones d'alerte maximale et renforcée. Dans le Journal du dimanche, dimanche 11 octobre, 90 sportifs de haut-niveau, dirigeants et médecins, ont signé une tribune : "Laissez les Français faire du sport". Ils expliquent : "Nous déplorons la stigmatisation des lieux de pratique d'activité physique comme vecteurs de la pandémie".



"C'est un enjeu de santé publique"

Pour Stéphane Diagana, champion du monde d'athlétisme 400 mètres haies, la fermeture des salles de sport est injustifiée : "Je crois qu'il faut faire preuve de discernement, aujourd'hui, on met à l'arrêt des millions de personnes qui ont pris des bonnes résolutions pour pratiquer une activité physique et on sait à quel point c'est un enjeu de santé publique". Pour les signataires, les salles de sport n'ont jamais été déclarées foyer épidémique. La plupart des salles ayant mis en place des dispositions sanitaires.





