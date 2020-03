Coronavirus : la Russie va fermer ses frontières à partir de lundi

En revanche, les diplomates russes et les camions de transport de marchandises pourront continuer à circuler.

Les frontières de la Russie bientôt fermées. Selon un décret du gouvernement russe, le pays "va temporairement restreindre le trafic" de tous ses postes-frontières routiers, ferroviaires, piétonniers et maritimes à l'entrée et à la sortie à partir de lundi 30 mars minuit (23 heures heure de Paris). Ce décret a été pris "afin de prévenir l'entrée sur le territoire russe de nouvelles infections au coronavirus", ajoute le texte publié sur le site officiel du gouvernement.

La frontière avec la Biélorussie, habituellement ouverte et se traversant sans contrôle douanier, sera également fermée. Quelques exceptions sont faites, notamment pour les diplomates ou les citoyens russes voulant quitter le pays en raison de la mort d'un de leur proche à l'étranger, ajoute le décret. Les habitants des territoires séparatistes ukrainiens de Donetsk et Lougansk disposant de la nationalité russe ne sont pas non plus concernés par cette mesure.

La Russie a déjà annoncé jeudi la suspension de toutes ses liaisons aériennes, sauf pour rapatrier les citoyens russes bloqués à l'étranger. Mi-mars, elle avait également fermé ses frontières aux citoyens étrangers, à l'exception des résidents permanents dans le pays. Si elle est encore mesurée par rapport à l'Europe occidentale ou aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus accélère en Russie : selon les chiffres publiés samedi, 1 264 cas de coronavirus ont été enregistrés en Russie, une hausse de 228 en 24 heures.