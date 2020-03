DIRECT. Coronavirus : des soignants somment le gouvernement de publier les commandes de masques et tests

Ce qu'il faut savoir

Un collectif de soignants, déjà à l'origine de plaintes contre Edouard Philippe et Agnès Buzyn, a réclamé vendredi 27 mars au gouvernement la publication des contrats de commandes de masques et tests de dépistage "conclus par l'Etat depuis le 20 décembre" dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus Covid-19, a indiqué l'avocat Fabrice Di Vizio. Suivez notre direct.

Le transfert des patients s'accélère. Dans le cadre de l'opération Résilience, une quarantaine de patients doivent être transférés du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine durant le week-end, a annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) de cette dernière. Dans le détail, quatre malades sont attendus samedi dans des hôpitaux de Poitiers et Limoges, et dimanche, 36 autres arriveront à bord de deux TGV médicalisés, pour être répartis dans une petite dizaine de villes.

Près de 2 000 morts en France. L'épidémie a fait 299 décès en 24 heures dans les hôpitaux français, portant le bilan à 1 995 morts en milieu hospitalier, selon les chiffres annoncés vendredi par le directeur général de la santé. Après quasiment deux semaines de confinement, le pays compte 32 964 cas détectés et 15 732 personnes hospitalisées, dont 3 787 en réanimation. "Près de 5 700 personnes sont sorties guéries de l'hôpital" vendredi, a précisé Jérôme Salomon.

La France confinée jusqu'au 15 avril. Edouard Philippe a annoncé vendredi que la période de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus était prolongée de deux semaines, c'est-à-dire jusqu'au mercredi 15 avril. "Cette période pourra être prolongée si la situation sanitaire l'exige", a précisé le chef du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres.

Plus de trois milliards de personnes confinées. La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 25 000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, Italie en tête. Dans la péninsule, la maladie de Covid-19 a tué près d'un millier de personnes en 24 heures, un bilan quotidien inédit pour un seul pays. Les Etats-Unis, eux, ont dépassé vendredi la barre des 100 000 personnes contaminées.