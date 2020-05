Coronavirus : la réouverture des centres commerciaux permise cas par cas

Des allées désertées, des rideaux des commerçants baissés : à Montpellier (Hérault), le temps est suspendu dans le Polygone, le plus grand centre commercial du département. Dans quelques jours, le géant va reprendre vie. Les commerçants s'activent donc dans leurs magasins, en espérant de meilleurs lendemains. "Il y a une forme de tension", indique Nicolas Pivot, directeur d'une enseigne d'objets décoratifs.

Une réouverture cadrée par les mesures sanitaires

L'autorisation de réouverture a été délivrée par la préfecture de l'Hérault. Une réouverture, oui, mais sous certaines conditions. Des cheminements ont été tracés pour diviser la circulation des clients, des distributeurs de gel alcoolique ont été mis à disposition et les entrées sont limitées à deux seulement. Pour aider les clients à se retrouver, les équipes d'accueil ont été doublées. "On est en train de voir avec les équipes comment on s'installe pour être sûr de filtrer toute personne qui rentre dans le Polygone", détaille le responsable marketing Roland Cholet.

