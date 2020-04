Coronavirus : la rédaction du 20 Heures répond à vos interrogations

Comme chaque soir depuis le début du confinement lié au Covid-19, le Dr Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures du France 2, répond aux questions des internautes de franceinfo mardi 7 avril. Martine, une soignante de Strasbourg (Bas-Rhin) a été atteinte du Covid-19 il y a quatre semaines. Elle demande pourquoi elle devrait porter un masque en sortant. "Même s'il y a de fortes probabilités qu'elle ait développé des anticorps en quantité suffisante pour ne pas se réinfecter", explique le Dr Damien Mascret.

Certains malades toussent encore après leur guérison

Une internaute pose une question. Deux de ses collègues ont été diagnostiquées positives le 19 mars. Elles ont repris le travail hier et l'une d'entre elles tousse beaucoup. Risque-t-elle d’être contaminée ? "A priori non. Même après avoir été guéris, certains patients conservent une toux sèche qui peut paraître inquiétante mais qui ne l'est pas", précise le médecin.

