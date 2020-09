Coronavirus : la quarantaine raccourcie à une semaine ?

À Lille (Nord), une bande d’amis s’est réunie pour une petite fête. Plusieurs d’entre eux sont désormais positifs au Covid-19. L’un d’eux, Clovis Olagne, a préféré s’isoler dans un appartement pour ne pas mettre en danger ses parents, car il présente des symptômes. "On est confinés à trois positifs et on va peut-être proposer à d’autres amis positifs de se confiner avec nous, pour embêter personne", explique l’étudiant.

Une quatorzaine pénalisante

Seulement, le jeune homme ignore combien de temps il doit précisément rester confiné. "Le laboratoire disait qu’il fallait à compter du test rester huit jours en quarantaine, alors que d’autres services comme l’ARS disaient qu’il fallait rester 14 jours", poursuit Clovis Olagne. De plus en plus de laboratoires contestent les préconisations de l’Agence régionale de santé (ARS), estimant que "le plus gros des contaminations se fait dans les cinq premiers jours dans cette fameuse phase d’incubation désormais mieux connue", comme l’indique Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré à Paris. Certains experts recommandent la prudence et plaident pour l’instant pour un maintien de la quatorzaine.