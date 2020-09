Coronavirus : la problématique des cas-contacts oblige les entreprises à s'adapter

Face à l’augmentation sensible des cas de Covid-19 en France (13 215 nouveaux malades en 24 heures), les entreprises ne savent plus où donner de la tête. Elles doivent gérer à la fois leurs salariés malades mais aussi les cas-contacts. Alexandre Tesson, référent Covid In Extenso en Île-de-France suit une procédure précise : "On remontre jusqu’à 48 heures avant l’apparition des symptômes et on lui demande avec qui il a mangé, qui il a contacté."

Une procédure stricte

Un échange sans masque avec un malade, à moins d’un mètre, suffit à faire d’une personne un cas-contact, tout comme partager un espace clos partagé sans protection. Toutefois, on ne devient pas un cas-contact si on en côtoie un autre. Si l’on garde le masque, il est aussi impossible de devenir un cas-contact mais la chose n’est pas toujours aisée, notamment pendant les déjeuners.