Dépistages : comment mieux identifier les cas contacts ?

Qu'est-ce qu'un cas contact concrètement ? Selon Santé publique France, on peut être un cas contact si on s'est trouvé sans masque face à une personne positive et à moins d'un mètre, peu importe la durée, rappelle Léopold Audebert en plateau. Autre situation : une personne a partagé un véhicule personnel par exemple, pendant au moins 15 minutes avec une personne positive.

Isolement de sept jours en cas de symptômes

Si l'on a fréquenté une personne positive et que l'on développe des symptômes, que faire ? Il faut s'isoler immédiatement, consulter un médecin et se faire tester le plus vite possible. S'il est positif, il faudra s'isoler sept jours à compter des premiers symptômes. Enfin, si on côtoie un personne positive et que l'on a aucun symptôme, que doit-on faire ? "Il faut aussi s'isoler", avance Léopold Audebert, mais attendre la fin de l'isolement pour se faire tester.

