Coronavirus : la maladie, souvent bénigne, progresse en France

La contamination au Covid-19 a eu lieu dans une église évangélique de Mulhouse (Haut-Rhin) durant une semaine de rassemblement du 17 au 21 février. Entre 2 000 et 2 500 personnes étaient réunies à l'occasion du carême. "Les Français aiment bien se faire la bise. On le pratique forcément ici. À cette époque, on ne pouvait imaginer de prendre de la distance comme on le fait maintenant", explique Nathalie Schnobelen, qui fait partie des organisateurs de l'événement. Les fidèles venus de toute la France et des pays voisins n'étaient pas inscrits. Les autorités ne vont pas les chercher.

Le Samu débordé

Les malades en France sont de plus en plus nombreux : on en compte 285, mercredi 4 mars. Le prix des gels hydroalcooliques sera encadré. Un flacon de 50 ml ne pourra pas coûter plus de deux euros. Les médecins attendent la livraison de masques. Dans le Morbihan, le Samu est submergé d'appels : plus de 4 000 par jour. Dans 80% des cas, le coronavirus prend une forme bénigne.

