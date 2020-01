Coronavirus : la France se prépare à rapatrier ses ressortissants

C'est un Airbus militaire aux couleurs de la République française, qui devrait décoller mercredi 29 janvier dans la soirée, à destination de Wuhan, en Chine, avec à son bord, une équipe médicale de la sécurité civile. En fin de semaine, l'appareil va rapatrier de Chine environ 200 Français. Tous ont manifesté leur souhait de rentrer dans l'Hexagone auprès du consulat français de Wuhan. Au milieu d'une ville fantôme, où les habitants ont déserté les rues, un ingénieur automobile français attend.

250 citoyens américains rapatriés

Avec son épouse chinoise, ils prennent d'infinies précautions contre le virus. Le couple a deux enfants en bas âge et il veut regagner la France au plus tôt. "On n'est pas dans la fuite, on veut simplement mettre nos enfants en sécurité, c'est le but principal de notre demande", explique l'ingénieur. Son épouse étant de nationalité chinoise, elle n'est pas certaine d'obtenir l'autorisation de partir. Dans ce cas, la famille prévoit de rester à Wuhan. Certains Occidentaux ont cependant déjà quitté la ville, notamment 250 citoyens américains.

