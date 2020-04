Coronavirus : la France face à une récession historique

Pour éviter que les petites et les moyennes entreprises ne mettent la clef sous la porte, Bruno Le Maire a annoncé être prêt à annuler leurs charges en cas de risque de faillite. "J'ai parfaitement conscience qu'il peut y avoir un hôtel, un café ou un fleuriste qui ne pourra pas rembourser. Donc si un non remboursement menace l'entreprise, on annulera le report de charges sociales ou de charges fiscales", a déclaré le ministre de l'Économie sur France 2 mercredi 8 avril.

Certains grands groupes français sont également menacés

Avec cette annonce, Bruno Le Maire entend rassurer les entreprises alors que la France traverse une crise sans précédent. Avec un effondrement de 6% de son PIB, le pays est entré en récession mercredi 8 avril. Certains grands groupes français sont également menacés, comme Air France. La compagnie aérienne subit de lourdes pertes financières.