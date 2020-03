Coronavirus : la Fédération française de football suspend l'ensemble des entraînements et compétitions

La Fédération Française de Football annonce ce jeudi 12 mars "la suspension" de "l'ensemble des activités et compétitions" dès ce vendredi, "jusqu'à nouvel ordre".https://backoffice.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/fermeture-des-ecoles-limitation-des-deplacements-maintien-des-elections-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-allocution-d-emmanuel-macron-sur-le-coronavirus_3863579.html

C'est une mesure radicale prise par la FFF : la suspension de tous les entraînements et compétitions qu'elle gère. Cette décision fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron, qui a décidé de fermer tous les établissements scolaires et encourage à limiter les déplacements et rassemblements.

"Tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre" a annoncé ce jeudi 12 mars la Fédération française de football, qui ne donne pas encore de date de reprise : "Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront".

"Contribuer sans ambiguîté à endiguer la crise sanitaire"

Avec l'école, les terrains de football comptent parmi les lieux de rassemblement des jeunes, vecteurs principaux du virus. Pour Noël Le Graët, le président de la FFF, cette mesure était donc nécessaire : "Les annonces du Président de la République conduisent la Fédération Française de Football à prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et des districts sur l'ensemble du territoire."

La Ligue de football professionnel, qui gère les matches de Ligue 1 et Ligue 2, doit se réunir vendredi 13 mars..