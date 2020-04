Coronavirus : la convention démocrate pour la présidentielle américaine est reportée d'un mois, au 17 août

Ce rendez-vous, qui désignera le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump, devait se tenir mi-juillet. Le lieu reste inchangé : Milwaukee, dans l'Etat du Wisconsin.

L'épidémie de coronavirus bouscule l'agenda politique des Etats-Unis. Le Parti démocrate a décidé, jeudi 2 avril de reporter d'un mois sa convention. Initialement prévue mi-juillet, elle aura finalement lieu durant la semaine du 17 août.

La décision a été prise face à "la crise sanitaire sans précédent à laquelle fait face notre pays", écrit le Parti démocrate. "En ces temps difficiles, alors que l'envergure et l'échelle de la pandémie et son impact restent encore méconnus, nous allons continuer à surveiller la situation et suivrons les conseils" des professionnels de la santé, a précisé l'un de ses dirigeants, Joe Solmonese.

Ce rendez-vous, qui désignera le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle américaine est en revanche maintenu à Milwaukee, dans l'Etat du Wisconsin. Des milliers de participants sont attendus sur place. L'ancien vice-président américain et favori des primaires Joe Biden avait appelé à son report. Il est en lice contre le sénateur indépendant Bernie Sanders.

