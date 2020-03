Coronavirus : la Chine se porte de mieux en mieux

Les nouvelles sont plutôt bonnes à Wuhan et la situation "est meilleure sans aucun doute avec zéro nouveau cas de contamination au Covid-19 selon les autorités depuis le troisième jour consécutif." Mais, "il y a toujours plus de 6 000 patients dans les hôpitaux et ce samedi 21 mars, huit décès". Toutefois, explique le journaliste, "on peut dire que Wuhan est revenu de l'enfer. Les gens ce soir sont toujours confinés chez eux."

Un médecin face au virus

Pour le docteur Klein, médecin français qui exerce à Wuhan, le confinement strict est la seule solution alors qu'il a été au cœur de la tragédie à Wuhan. Pour lui, les mesures françaises sont très insuffisantes et il a décidé de lancer l'alerte : "Dans une situation exceptionnelle, il faut faire des sacrifices exceptionnels. Nous serons obligés en France de tout arrêter. Ce sera sûrement sur une période de quinze jours qui sera une période de confinement absolu." Selon lui, des solutions existent. Les Chinois les ont appliquées et elles ont fonctionné. "Nous devons donc appliquer ces mêmes mesures", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT