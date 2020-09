Coronavirus : la Chine annonce avoir vaincu l'épidémie

Après huit mois de mesures drastiques, finalement le président Xi Jinping a déclaré, sous les ors du Palais du Peuple de Pékin mardi 8 septembre, "l’épreuve dépassée grâce à la direction du Parti communiste chinois". Pas de miracle pour lui donc. Officiellement, le pays d’où a démarré l’épidémie ne compte plus aucun cas de transmission locale de Covid-19 depuis un mois.

L'hiver est redouté

Des dizaines de Chinois reviennent tous les jours de l’étranger contaminés par le coronavirus. Il y a aussi des cas asymptomatiques. Mais le masque n’est plus obligatoire en Chine et la vie est redevenue presque normale, hormis les quarantaines très strictes pour ceux qui reviennent de l’étranger, les contrôles de température, le traçage avec les téléphones. Les autorités restent toutefois prudentes, vigilantes et redoutent surtout le retour de l’hiver.



