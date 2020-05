Coronavirus : la Bretagne veut libérer ses plages

Le littoral breton, zone interdite jusqu’au 1er juin dans le meilleur des cas. Une décision du gouvernement qui a du mal à passer. Dan Billon vit à 300 mètres de la plage. Après six semaines passées en confinement à cause du coronavirus, pour lui, c’en est trop. Il faut rouvrir l’accès à la mer. "Pour tous les gens qui vivent ici, c’est clair que, à un moment donné, ça devient une punition", déplore-t-il.

Des milliers de voix sur les réseaux sociaux

"On ne comprend pas bien pourquoi on ne pourrait pas, à partir du moment où on est en zone verte, avec une épidémie relativement maîtrisée, accéder à notre jardin, parce que la plage, c’est clairement notre jardin", s’interroge-t-il. Sur les réseaux sociaux, des milliers de voix se font entendre. Les riverains ne comprennent pas : le 11 mai, l’accès aux parcs est autorisé, idem pour les bois et les magasins, mais pas la plage.