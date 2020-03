Coronavirus : l'Italie dépasse la Chine au nombre de cas

En Italie, les hôpitaux sont surchargés et les services sont à bout de souffle. À Crémone le service des soins intensifs déborde. Les professionnels de santé dépassés sont de plus en plus nombreux à lancer des appels à l’aide comme Stefano Faguioli, médecin dans un hôpital de Bergame : "Nous avons désespérément besoin de médecins et d’infirmières pour nous aider à utiliser des ventilateurs et bénéficier des dispositifs de protection."

Vers une prolongation du confinement

L’Italie dépasse désormais la Chine en nombre de morts du coronavirus. À Bergame, le nombre de décès est si élevé que le cimetière est arrivé à saturation. Dans les rues de Rome, rares sont les habitants à se promener. Le confinement devrait se prolonger au-delà de la date initialement annoncée par le gouvernement.