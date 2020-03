Coronavirus : l'Italie appelle au secours

Plus d'un millier de malades sont placés sous respirateur artificiel. Les hôpitaux italiens sont submergés par un flux ininterrompu de patients en urgence vitale à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais ils manquent de lits, de matériel et de médicaments. Partout dans le pays, les médecins prient les Italiens de ne pas sortir de chez eux. "Croyez-moi, c'est tout sauf une simple grippe", affirme un médecin. "C'est très dur pour nous. En restant à la maison, vous limiterez la contagion et vous nous permettrez de secourir le plus de personnes possibles", précise un autre médecin.

20 000 médecins à la retraite sont rappelés en renfort

Cette semaine, le gouvernement italien a rappelé 20 000 médecins à la retraite. Mais cela ne suffit pas. Le système sanitaire est saturé. Le médecin urgentiste Francesca Mangiatordi a lancé un appel à l'aide à la télévision italienne. "Nous sommes au maximum de nos capacités physiques et mentales. Aidez-nous ! Les hôpitaux sont arrivés à saturation. Nous ne pouvons plus répondre à cette urgence", précise-t-elle. Dans les hôpitaux italiens, l'inquiétude monte parce que les médecins voient arriver des contaminés de plus en plus jeunes.

