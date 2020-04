Coronavirus : l'Italie amorce un déconfinement progressif

Après deux mois de sommeil quasi total, l'Italie va sortir du confinement. Il n'y aura pas de jour J, mais un calendrier progressif et trois couleurs. Dans la première catégorie de couleur verte, les magasins de vêtements pour enfants, désormais ouverts. Mais les règles sont strictes et les précautions sont testées dans ces magasins avant de les appliquer aux autres commerces. Les clients doivent d'abord mettre des gants puis du gel désinfectant et il est interdit de toucher les vêtements.

Seulement trois secteurs peuvent reprendre

La nouvelle règle stipule qu'il ne peut y avoir qu'un client à la fois dans les boutiques allant jusqu'à 40 mètres carrés, deux pour celles de 80 et ainsi de suite. Autre dérogation pour les librairies. Il s'agit de soutenir un secteur en grande difficulté. Enfin, une autre dérogation s'applique à l'agriculture, mais le port du masque est recommandé. Ce sont les trois seuls secteurs, qui peuvent d'ores et déjà reprendre leur activité.

