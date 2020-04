DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour Pierre. Je constate que la courbe descend très lentement trop lentement. Le gouvernement peut il en prendre acte et éventuellement reculer la date du deconfinement ou le 11 mai est il inscrit dans le marbre ? Ce qui m'inquiète compte tenu de la lente décrue.

: @Jacques Si vous lisez bien ce que j'ai écrit, la DGS donne désormais tous les patients en réanimation, y compris ceux hors coronavirus, pour souligner qu'on est encore au-dessus des capacités initiales de l'Hexagone.





: Vos chiffres sont faux sur le n de reanimation actuel on est a 5000 et pas 7400!!!

: @Robinson Non, le gouvernement ne souhaite pas encadrer les prix comme il l'avait fait pour le gel hydroalcoolique. Selon le ministère de l'Économie, il y a une trop forte "hétérogénéité des types de tissus et des modes de production qui ont une forte incidence sur les prix". Plus de détails par ici.

: Je viens d'acheter mes premiers masques en pharmacie. 8€ pièce pour 10 réutilisation... On annonce un montant moyen de 2€50 par masque à la TV... Les montants vont-ils être régulés ou bien s'ouvre-t-il un nouveau marché pour clients captifs et requins à l'affût ?

: Bonjour, je sais que vous avez sûrement des questions plus importantes à traiter, mais je tente quand même. Y-a-t-il toujours des points presse quotidiens de Jérôme Salomon sur la situation de la pandémie? Au passage, bravo pour votre travail!

: Selon la présidente de la Fédération française de l'assurance, indemniser les pertes d'exploitation des professionnels, estimé à 60 milliards d'euros, "mettrait le secteur à terre".

: Bonsoir.A priori, rien n'empêche les autres banques et les assureurs de faire comme le Crédit Mutuel.Ils on donc mauvaise conscience de leur manque de solidarité ?

: @Lucie Normalement, ce plan serait alors officiellement retoqué (mais ça n'aurait pas vraiment d'implication pour le gouvernement). Mais c'est assez hypothétique, vu que le bloc majoritaire (LREM, le MoDem et quelques centristes) disposent d'une confortable marge.

: Si demain l'Assemblée Nationale vote contre le plan de déconfinement, que passera t-il ?Merci pour votre réponse.

: Normalement, sous réserve de ce que va annoncer Edouard Philippe demain, vous pouvez @Blueeyes. Et bon courage pour les meubles et les cartons !

: Bonjour, Je dois déménager dans une autre région et le déménagement c'est moi qui le ferait entre le 14 et le 16/05. Est-ce possible? Merci d'avance #onvousrepond

: @Antoine C'est juste, mais voyez-vous, pour le bilan britannique, arrêté à 16 heures, on estime même que le rattrapage se fera plutôt demain. Donc généraliser en disant qu'on rattrape le week-end le lundi n'est pas non plus tout à fait exact.

: Vous ne semblez pas signaler que les bilans des lundi et mardi sont toujours plus élevés que ceux des samedi et dimanche, où les relevés sont sans doute incomplets pour cause de week-end

: @Julie26 Je ne sais pas ! La production française va s'élever à 26 millions d'unités par semaine, mais comme il va falloir en utiliser une palanquée par personne, sauf à faire des lessives à 60°C toutes les quatre heures, je ne sais pas dans quelle mesure ça va suffire à éponger les besoins.

: Bonjour Franceinfo, Peut-il y avoir une rupture de stock des "masques grands publics" dans les pharmacies ?Merci d'avance.

: Bonjour @enmanquedenature (comme je vous comprends). La Fédération nationale des pêcheurs a interdit la pêche jusqu'à nouvel ordre. Je l'ai contactée pour savoir si cette interdiction sera levée prochainement. Je vous tiendrai au courant lorsque j'en saurai davantage.

: Savez vous si le 11 mai, nous pourrons retourner à la pêche ? Je travaille depuis le début du confinement, ça me ferai beaucoup de bien d'y retourner... Merci de votre réponse, vous faites vraiment du bon boulot. 😉

: Bonjour @Emilie. Si vous n’avez pas de moyen de transport pour rentrer chez vous, un proche peut venir vous chercher à l'aéroport. Il devra se munir d’une attestation et cocher la quatrième case pour les "déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables". ¡ Hasta pronto !

: Bonjour, merci de votre travail !Je retenté ma chance car ça fait quelques jours que je pose ma question sans réponse. Je suis étudiante erasmus en Espagne et je rentre enfin en France le 7 mai. Arrivant à paris CDG en soirée il n’y a plus de trains ni de bus pour rentrer chez moi un de mes parents peut il venir me chercher ? Merci

: Bonjour @Aliocha. Effectivement, seuls 75 députés seront autorisés à siéger demain pour respecter la distanciation sociale. C’est le critère de proportionnalité entre les groupes politiques qui a été retenu pour établir la liste des parlementaires présents, comme l'explique notre article. Dans le détail, 40 députés La République en marche seront sur les bancs de l’Hémicycle, 13 députés Les Républicains, 5 députés MoDem, 4 députés du Parti socialiste, 4 députés UDI-Agir, 3 députés Libertés et territoires, 3 députés de la Gauche démocrate et républicaine et 3 députés de La France insoumise.

: Comment ont été désignés les 75 députés qui siégeront demain ? Selon quels critères ?

: Bonjour @Doudou. Vous faites référence à l'essai clinique européen lancé le 22 mars et qui vise à tester quatre traitements potentiels contre le Covid-19, dont l’hydroxychloroquine. L'expérimentation Discovery doit concerner 3200 patients en Europe, dont au moins 800 en France. Au 19 avril, 700 patients français étaient inclus, a indiqué Florence Ader, en charge de la coordination du projet à l’Inserm. Dans un premier point d’étape, publié le 7 avril, la chercheuse a appelé à la patience, soulignant que "pour les premiers résultats et des premières tendances, rien ne sera disponible avant au moins la fin du mois". Aucun nouveau bilan d’étape n’a été publié depuis par l’Inserm.

: Des nouvelles des traitements Discovery ?

: Bonjour @Lilipop. Edouard Philippe a appelé les entreprises à la poursuite du télétravail après le 11 mai "dans toute la mesure du possible". Toutefois, votre employeur peut exiger de vous une présence sur votre lieu de travail, mais il a aussi l’obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses employés. En cas d’un retour physique en entreprise, il peut par exemple mettre en place des horaires décalés ou des pauses fractionnées pour assurer la distanciation sociale. Si toutefois vous estimez que vos conditions de travail font peser un danger grave et imminent sur votre santé ou votre vie, vous pouvez exercer votre droit de retrait en vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail. Mais attention : si des mesures visant à protéger votre santé ont été prises, votre employeur peut contester l'exercice de votre droit de retrait, et effectuer une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail.

: Bonjour, qu'en est il des droits des travailleurs considérés comme à risque, lorsque leur entreprise leur demande de revenir au bureau (alors que le télétravail est possible) ?Merci

: Bonjour @Boun et merci de nous lire.Dans son dernier avis, publié samedi (fichier PDF), le Conseil scientifique recommande le maintien en confinement des personnes âgées ou présentant des pathologies chroniques (hypertension, diabète, maladie coronarienne…) au-delà du 11 mai. Il s’agirait toutefois d’un confinement "volontaire", et donc non obligatoire. Emmanuel Macron avait assuré le 17 avril qu’il ne souhaitait "pas de discrimination" de ces populations, appelant à la "responsabilité individuelle". "Ce choix doit pouvoir être proposé aux personnes à risque qui travaillent", précise le Conseil.

: Bonjour et merci pour votre travail au quotidien.Je suis considéré comme personne a risque (ALD). Le confinement pour les personnes à risque est-il et sera-t-il obligatoire après le 11 mai ? Autrement dit l'arrêt maladie pour les personnes à risque est-il obligatoire ou avons nous le choix de ne pas le prendre ?Merci

: Bonjour . Comme les écoles, les crèches doivent rouvrir progressivement à partir du 11 mai. Concernant les crèches publiques, gérées au niveau local, le gouvernement est en discussion avec les associations d’élus. Les structures privées étudient quant à elles les conditions de réouverture avec le ministère de la Santé, a déclaré Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, au micro de BFMTV, vendredi. L’annonce du plan de déconfinement demain devrait lever une partie du flou sur le calendrier et les modalités de réouverture. Précisons que certaines micro-crèches sont restées ouvertes durant le confinement pour accueillir les enfants de soignants.

: On parle beaucoup de la réouverture des écoles mais peu de celle des crèches et des accueils de 0-3ans en général. Quelles sont les informations que vous avez à ce sujet ? Merci

: Bonjour @Pat. La réponse est non. "L'attestation de déplacement dérogatoire est à usage unique. Elle doit donc être renseignée à l'aide d'un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement", indique le site de l'administration française. Pour faire des économies de papier, vous pouvez cependant générer une attestation numérique sur votre smartphone, comme l'explique notre article.

: Bonjour Peut-on raturer une attestation dérogatoire pour en changer la date et l'heure, afin d'économiser papier et encre ?Merci de votre réponse, cordialement

: Bonjour . Le Premier ministre s’exprimera devant l’Assemblée nationale dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution, qui permet au gouvernement de faire une déclaration sur un sujet particulier, suivi d’un débat et d’un éventuel vote. Ce vote n’est donc pas obligatoire et il n’engage pas la responsabilité du gouvernement. Concrètement, Edouard Philippe prendra la parole demain, à 15 heures. Un débat de deux heures trente suivra, conclu par un vote à main levée. A cause de l’épidémie, seuls 75 des 577 députés sont autorisés à siéger dans l'Hémicycle. "Les représentants des groupes politiques seront porteurs des voix des membres de leur groupe", détaille 20 minutes. Ajoutons que par ce vote, les députés se prononceront en même temps sur le projet d'application de traçage StopCovid.

: Bonjour France info. Pourriez vous nous dire en quoi consiste ce vote. Est il obligatoire ? Peut il empêcher le déconfinement ? Ou est ce simplement pour la forme ? Merci

: Bonjour @Jieles. Comme pour les autres types de masques (FFP2, chirurgicaux), il est recommandé de porter les masques en tissu dits "alternatifs" au maximum 4 heures, explique Numerama. Il est ensuite indispensable de laver votre protection en tissu avant toute nouvelle utilisation.

: Combien de temps peut on porter un masque alternatif avant de le laver ?

: Bonjour . Le ministère de l’Education avance sur son site que des évaluations pourront être organisées durant le troisième trimestre "sous réserve que les conditions et délais de réouverture le permettent". S’il n’est pas possible d’attribuer à l’élève une moyenne pour le troisième trimestre, alors seules les moyennes du premier et du deuxième trimestres seront prises en compte pour l’obtention du baccalauréat. Notez par ailleurs que les évaluations passées durant le confinement ne seront pas incluses dans la note de contrôle continu. Enfin, Emmanuel Macron a assuré que le retour à l'école se ferait sur la base du "volontariat".

: Bonjour, vous répondez à des questions qui ont déjà des réponses mais ma question sur le baccalauréat n'a toujours aucune réponse. Vu les conditions, je n'ai pas envie de mettre mon fils en cours. voici ma question : Dans la mesure ou mon fils ne va pas en cours durant le 3e trimestre, son baccalauréat sera-t-il validé sur le contrôle continu des 2 premiers trimestres ou a-t-il l'obligation d'aller en cours à partir du 18 Mai ?

: Bonjour @Aveyron45. Le ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué dans une note datée du 13 mars (PDF) qu'il appartient à l'instance compétente de l'établissement universitaire, comme le jury de diplôme, d'adapter les conditions de validation de stage des étudiants. L'université est libre de valider tout ou partie du stage, de neutraliser l'unité d'enseignement "stage", d'aider l'étudiant à trouver un autre lieu de stage ou encore de reporter la période de stage initialement prévue. Seul l'établissement de votre fils pourra donc vous fournir des informations précises à ce sujet.

: Bonjour, j'ai posé ma question plusieurs fois mais je sais que vous croulez sous les questions. Y a-t-il une info officielle concernant les diplômes universitaires qui doivent, en temps normal, être validés par un stage ? Tous les stages ont été annulés mais je ne trouve aucune info sur les modalités de validation des diplômes. Avez-vous des infos (l'université de mon fils ne répond pas...) ? Merci

: Bonjour . Joyeux anniversaire quelques jours en avance à votre neveu. Le service postal continue de fonctionner pendant l’épidémie, mais de manière réduite. La distribution du courrier est assurée quatre jours consécutifs par semaine (cinq jours pour la presse). Les bureaux de poste ont progressivement rouverts depuis mi-avril. L'entreprise incite toutefois ses clients à affranchir leurs courriers et leurs colis sur internet et à les placer si possible dans les boîtes jaunes de rue, rapporte RTL. Sur votre attestation de déplacement, vous devez cocher la première case, correspondant aux achats de première nécessité.

: Bonjour, Peut-on encore envoyer des paquets par la poste ? Mon neveu aura 10 ans le 30 avril et c'est déjà difficile pour lui que toutes ses surprises aient dû être annulées à cause du virus (voyage à Paris, ma visite surprise par avion depuis l'autre bout du pays, etc...), puis-je lui envoyer un paquet par la poste ? Que dois-je cocher sur mon attestation de déplacement pour me rendre à La Poste ? Les bureaux sont-ils ouverts ? Merci pour votre réponse...AJ

: Bonjour @Alex. En effet, pour être le plus efficace possible, le masque doit être porté sur une peau nue, sans cheveux ni barbe, et doit bien recouvrir le nez et la bouche, rappelle l'association de normalisation Afnor. La barbe peut empêcher l'adhésion optimale des masques de protection et augmente le risque de fuite. Il s'agit de recommandations, libre à vous ensuite de décider de vous raser ou non la barbe.