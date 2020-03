Coronavirus : l'Italie alerte la France

En Italie, la situation est de plus en plus grave : 250 personnes y sont mortes en 24 heures, portant le nombre total de décès à 1 266. Or, selon les chiffres des scientifiques, l'épidémie en France suit le même chemin que dans la Botte. Alors, les Italiens préviennent les Français vendredi 13 mars. "Ils nous disent 'ne faites pas les erreurs que nous avons commises il y a quelques jours déjà'. Les experts sont clairs, il y a à peu près neuf jours de décalage entre la situation italienne et la situation que connait la France aujourd'hui", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome. Les autorités appellent la France à confiner les malades au maximum.

"C'est le sens des mesures que le président a annoncées"

"C'est le sens des mesures que le président de la République a annoncées [jeudi]", a réagi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur le plateau du 20 Heures. De son côté, l'infectiologue Karine Lacombe remarque, toujours sur le plateau du 20 Heures "qu'il commence y avoir des données de surveillance qui montrent qu'on serait quand même un petit peu en dessous, qu'on se rapprocherait de l'Allemagne".

